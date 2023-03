Milan, infortunio Ibrahimovic: problema muscolare alla coscia procurato con la Svezia

L’infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic durante la sosta in cui ha giocato per la Svezia rischia di costare caro al Milan. Non si tratta di un semplice acciacco, ma di un problema muscolare alla coscia che rischia di tenerlo fermo per tutto aprile, visto che i medici rossoneri, secondo quanto fa filtrare Sky Sport, terranno il giocatore monitorato settimana dopo settimana, quindi non si può supporre che l’entità possa essere di semplice guarigione.