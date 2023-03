Viareggio Cup 2023, il Torino stacca il pass per la semifinale: Rappresentativa Serie D ko 3-1

Il Torino supera 3-1 la Rappresentativa Serie D nel match valevole per i quarti di finale della Viareggio Cup 2023 grazie alla doppietta realizzata da Alexandru Capac e alla rete messa a referto da Andrea Vaiarelli. Resta vano, invece il gol del momentaneo pareggio di Barbera. In virtù di questo risultato la formazione granata stacca il passa per la semifinale del torneo.

Le due squadre scelgono di avere un approccio molto prudente nei primi minuti di partita, tant’è che le occasioni da rete faticano ad arrivare. Al 5′ Carnevali colpisce a botta sicura, ma la retroguardia granata salva tutto nel momento cruciale, mentre al 27′ è Cupani a rendersi pericoloso, peccando di imprecisione nella sua conclusione. Alla mezz’ora, però, sono i ragazzi guidati da Asta a passare in vantaggio grazie ad un grandissimo gol di Andrea Vaiarelli, che entra in area di rigore e pennella una traiettoria imprendibile che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La Rappresentativa Serie D non sembra accusare il colpo, infatti al 43′ Barbera riesce a trovare la zampata vincente su una pallone vagante, beffando Servalli per il pareggio. Si va a riposo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa il Torino, forte anche delle forze fresche inserite, prova subito a creare pericoli nella metà campo avversaria con un tiro di Della Vecchia, che viene disinnescato da Del Sorbo. Anche mister Giannichedda prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni, ma non portano i frutti sperati alla fase offensiva della Rappresentativa Serie D. Al 73′ il neo-entrato Alexandru Capac sale in cattedra e riporta in vantaggio la compagine piemontese con una conclusione sul primo palo, che inganna Del Sorbo. Nel finale i granata vanno vicinissimi al tris con Iacovoni che colpisce un clamoroso palo, ma il 3-1 arriva in pieno recupero con la doppietta personale di Alexandru Capac, che consente al Torino di qualificarsi alle semifinali della Viareggio Cup 2023.