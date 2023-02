Milan, Ibrahimovic: “Rimandato intervento per lo Scudetto. Leao? Sto giocando gratis per farlo rimanere”

“I tifosi mi mancavano tanto, sono loro che mi danno forza e adrenalina per continuare. Senza di loro è difficile. Io ora mi sento bene, se guardiamo bene è un anno e due mesi che non mi sento come oggi e di poter fare quello che posso. Mi sono sentito libero per per giocare a calcio, quello che amo fare”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, commentando a Dazn il suo ritorno in campo contro l’Atalanta. “Ho sofferto tanto, tanto, soprattutto negli ultimi mesi volevo aiutare la squadra in campo e non potevo perchè non stavo bene. Ho provato in tutti i modi, forse potevo fare l’intervento prima, ma quello era il nostro anno per vincere lo Scudetto e alla fine ce l’abbiamo fatta. Con una sofferenza come non mi era mai capitato in passato, anche mentalmente dopo la tragedia di Mino”, ha aggiunto. “Ogni allenamento miglioro, sono solo tre allenamenti che tocco il pallone e oggi non sembrava un anno e due mesi che non giocavo”, ha detto il 41enne svedese. “Leao? Mi abbasso il mio stipendio per darlo a lui, sto già giocando gratis”, ha concluso scherzando.