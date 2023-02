Tonfo casalingo per il Porto: due espulsi e sconfitta con il Gil Vicente

Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter, il Porto perde anche in campionato. Il club portoghese infatti ha perso anche nell’ultimo turno di campionato contro il Gil Vicente, con il punteggio di 1-2. Il Porto inizialmente era andato in vantaggio con Taremi al 4′, ma al 26′ è arrivato il pareggio di Navarro e al 47′ il vantaggio di Murilo Costa. Nel corso del match poi ci sono state due espulsioni, di Joao Mario al 35′ e Uribe al 52′. Una sconfitta molto pesante per il Porto, dunque, che ora si ritrova a ben 0tto lunghezze dal Benfica primo.