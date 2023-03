Milan, Ibrahimovic: “Orgoglioso di essere nella storia del club, se sto bene voglio continuare a giocare”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Udinese-Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2022/2023: “Essere entrato nella storia di un club come il Milan mi rende orgoglioso. Erano 14 mesi che non giocavo una partita da titolare, ma se sto bene come oggi posso giocare senza alcun dubbio. Credo in me stesso, nella mia vita c’è ancora spazio per le emozioni“.

“Peccato per la partita che non è andata bene, dobbiamo continuare ad alzare il livello. Quest’anno siamo sotto stress ogni giornata, ma è normale perché essendo i campioni d’Italia tutti vogliono batterci – ha spiegato Ibra – Gli alti e bassi sono dovuti alla mancanza d’esperienza della squadra per giocare da campione d’Italia“.

Infine, lo svedese ha concluso: “Rispetto la scelta del mister di non avermi inserito nella lista Champions visto che al momento di mettere i nomi non era pronto. Non mi resta che preparare al meglio i giocatori in allenamento. Dopo le sofferenze degli ultimi 14 mesi vogliono prendermi una rivincita. Se sto bene non voglio smettere. Futuro al Milan? Qui sto bene e sono disponibile, ma vediamo cosa cerca la società“.