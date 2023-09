Milan, i tifosi si fanno sentire: “Settore ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto”

“Settore ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto”, questo lo striscione appeso davanti la Curva Sud Milano, durante l’intervallo della partita di Champions League contro il Newcastle. Il riferimento è alla richiesta che da tempo sta arrivando dal mondo ultras alle società di Serie A di non imporre rialzi ai prezzi dei biglietti per il settore ospiti a seconda della partita. Quest’anno la Juventus ha annunciato prima dell’inizio del campionato che i biglietti per il settore ospiti non supereranno mai il prezzo di 45 euro, unica squadra fino ad ora a farlo.