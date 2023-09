Milan-Newcastle, lieve infortunio muscolare per Loftus-Cheek: entra Musah

Infortunio muscolare per Ruben Loftus-Cheek in Milan-Newcastle. Il centrocampista rossonero dopo 70′ alza bandiera bianca per quella che potrebbe essere una piccola contrattura: il mediano si è accasciato, è stato medicato dallo staff di Pioli e poi è uscito sulle proprie gambe, lasciando spazio a Musah. Non sembra nulla di particolarmente grave, ma sarà rivalutato nelle prossime ore, anche in virtù di una sua propensione all’infortunio.