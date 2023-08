Milan, i media iraniani: “Accordo col Porto per Taremi”

La trattativa impostata in queste ore dal Milan per portare alla corte di Stefano Pioli il bomber del Porto Mehdi Taremi è sul punto di chiudersi positivamente. Lo afferma l’agenzia di stampa iraniana IRNA. I due club avrebbero trovato un accordo sulla base di 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus, scrive l’IRNA, aggiungendo che l’ingaggio di Taremi al Milan sarà di 3 milioni di euro all’anno più 1 milione di euro di bonus. Nella scorsa stagione, Taremi ha realizzato 31 gol e 14 assist in 51 gare stagionali.