Us Open 2023, Alcaraz: “Entusiasta di tornare a New York. Il numero 1? Proverò a riprendermelo”

“Mi sono sentito molto bene durante la partita, ho iniziato abbastanza bene e sono stato concentrato. Sinceramente non mi aspettavo di giocare ad un livello così alto all’inizio, al primo turno, qui agli US Open. Sono molto contento del livello, anche se Domi non si fosse dovuto ritirare. Devo mantenere quel livello nel prossimo turno”. Sono le parole di Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo l’esordio vittorioso agli Us Open contro il tedesco Dominik Koepfer.

“Ero entusiasta di giocare il mio primo turno qui agli US Open. È stato fantastico tornare sull’Arthur Ashe dopo il fantastico percorso dell’anno scorso. Ero entusiasta di tornare, ma non penso a difendere il titolo, né a essere il campione in carica. Mi concentro solo sul giocare al mio miglior livello, sul tornare al livello dell’anno scorso e provare a fare le stesse cose. Cerco di stare lontano da tutte le pressioni che le persone mi mettono addosso”, ha aggiunto il tennista spagnolo, che tra due settimane perderà la prima posizione in classifica a discapito di Novak Djokovic. “In questo momento per me è un obiettivo essere il numero 1. Sapevo che l’avrei persa la posizione dopo gli US Open a causa dei punti in scadenza. Quando il torneo finirà cercherò di riprendermela il prima possibile. Questo è il mio obiettivo. Ci sto lavorando”, dice.