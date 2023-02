Milan, Giroud: “Ci siamo rialzati. La Supercoppa la sconfitta più bruciante”

“Dopo il mese di gennaio avevamo bisogno di una partita per rialzarci. Lo abbiamo fatto contro Torino e Tottenham, contro il Monza non è stato tutto perfetto ma per la fiducia sono state tutte partite importanti. Contro l’Atalanta lo sarà ancora di più visto che sono come noi in corsa per la Champions”. Queste le parole dell’attaccante del Milan Olivier Giroud a “1 vs 1” di Dazn, disponibile da oggi. La sconfitta più bruciante? “La Supercoppa. Perché c’era un trofeo in palio e a me piace la competizione. Avevo perso la finale del Mondiale solo poche settimane prima e ho dovuto aspettare di nuovo che qualcun altro alzasse la coppa al posto mio. Era troppo“.

L’attaccante francese campione del mondo si sofferma sul momento di De Ketelaere, alle prese con un ambientamento complicato: “Dopo il colpo di testa fuori contro il Tottenham l’ho abbracciato. È in questi momenti difficili che dobbiamo far sentire il nostro sostegno ai compagni: ora gli mancano fiducia e spontaneità, ha bisogno di un gol perché cambi tutto”.