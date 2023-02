Sci alpino, Goggia cade e si rialza da sola in prova cronometrata discesa Crans Montana

Sfortuna e un po’ di spavento, ma probabilmente nessuna conseguenza, per Sofia Goggia, che è caduta oggi nella prova cronometrata della discesa di Crans Montana in programma domani. L’azzurra in una curva a sinistra ha perso il controllo degli sci e ha inforcato andando a finire contro le reti, per fortuna a velocità ridotta. Si è poi rialzata da sola e ha raggiunto il traguardo.

Per quanto riguarda i risultati della prova, Ilka Stuhec mette in fila tutte con un tempo di 1.26.75. Alle spalle della slovena c’è la solita Lara-Gut Behrami e una sorprendente Isabella Wright. Benissimo Laura Pirovano: l’azzurra è quarta staccata di 1″26. Elena Curtoni è undicesima, decisamente più indietro Federica Brignone a 2″84, Nadia Delago a 3″16, Nicol Delago a 3″44 e Marta Bassino a 3″70. Bene Elena Dolmen, che con pettorale altissimo è la quarta migliore azzurra di giornata.