Milan, Gazzetta: Musah salta per infortunio anche la Salernitana, tornerà dopo Natale

Yunus Musah tornerà dopo Natale. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il problema muscolare del centrocampista muscolare del Milan sia più grave del previsto. “Ieri alla festa di Natale zoppicava vistosamente: il suo problema muscolare, nato prima di Newcastle e aggravato nell’ultima partita del girone di Champions, è più serio del previsto. Tornerà dopo Natale.” si legge sulla Rosea.

Dopo aver saltato la sfida di campionato contro il Monza, dunque, Musah non sarà a disposizione di Stefano Pioli neppure per la trasferta di Salerno. Ennesima tegola per i rossoneri, che nell’ultima settimana hanno perso per infortunio anche Pobega e Okafor. Proprio il centrocampista italiano, che ha riportato una lesione al retto femorale, rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, vedendo così slittare notevolmente il suo rientro in campo.