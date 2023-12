Skicross, CdM: Cazzaniga, Tomasoni e Deromedis qualificati per il tabellone principale a Dobbiaco

Tre azzurri hanno superato le qualificazioni della seconda prova di Coppa del Mondo 2023/2024 di skicross, in programma venerdì 22 dicembre a Dobbiaco. Si tratta di Davide Cazzaniga (settimo tempo nel turno preliminare), Federico Tomasoni (decimo tempo) ed il campione iridato in carica Simone Deromedis (26° tempo), che prenderanno parte al tabellone principale, al via venerdì 22 dicembre.

Niente da fare invece per gli altri italiani Dominik Zuech, Yannick Gunsch ed Edoardo Zorzi, incapaci di rientrare tra i 32. Il miglior tempo in assoluto è stato quello dell’austriaco Matthias Graf, che grazie al suo 1’13″83 ha preceduto il francese Youri Duplessis Kergomard (+0″73) e il connazionale Johannes Aujesky (+0″74). Nel femminile, invece, la migliore è stata la svedese Sandra Näslund, seguita dalla canadese Marielle Thompson e dalla tedesca Daniela Maier. Non erano presenti atlete azzurre.