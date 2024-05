Milan, Gazzetta: “Filo diretto con Fonseca, anche Scaloni nel casting”

Ultime due gare sulla panchina rossonera per Stefano Pioli, con il Milan ancora a lavoro per trovare il suo successore. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione allenatore dei rossoneri: Paulo Fonseca resiste e attualmente sembra in pole position, ma non è l’unico candidato. Proseguono i contatti tra l’ex tecnico della Roma e i dirigenti meneghini, con cui ci sarebbe un filo diretto. Quello del portoghese nato in Mozambico non è però l’unico nome. Nel casting infatti ci sarebbe anche Lionel Scaloni, attuale commissario tecnico dell’Argentina. Ci sarebbero stati solo contatti telefonici finora, ma l’operazione non sarebbe impossibile.

Per quanto riguarda le altre opzioni in casa Milan, Conte e Allegri non rientrano nel progetto, mentre a Roberto De Zerbi non è mai stata presentata un’offerta. Rimangono in lista anche l’ex River Plate Gallardo e l’ex allenatore del Chelsea Graham Potter. La decisione finale è attesa entro la prossima settimana, con l’annuncio che dovrebbe arrivare entro fine mese.