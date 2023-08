Milan, Furlani: “Sono milanese e milanista, fortunato ad essere qui”

Giorgio Furlani, Ad del Milan, ha parlato nel corso della trasmissione “Business beyond the game” su Sportico.com, dichiarando: “Sono estremamente fortunato e privilegiato a ricoprire la mia carica, ho una grande responsabilità verso i tifosi come il 13enne Giorgio. Sono milanese e milanista. La mia carriera non ha avuto niente da fare con il calcio fino a 6 anni fa, sono diventato un consigliere d’amministrazione del club e ora sono il CEO. Quindi, sono fortunato e felice. E cerco di fare un buon lavoro”.

“L’impatto sui media di Christian Pulisic? E’ un giocatore straordinario, avevamo bisogno di un giocatore come lui e sappiamo che farà la differenza. Gli USA hanno notato questo acquisto, c’è stata un’esplosione nei numeri, da un punto di vista dell’e-commerce, il 90% delle magliette venduta del Milan in America è la 11 di Pulisic. E’ un grande effetto e ci sarà molto di più”, ha proseguito.

Poi ha concluso: “La prima cosa che abbiamo fatto è stato distribuire contenuti del Milan su Yes Network. Poi abbiamo integrato le nostre attività di merchandising e retail. Non ci sono limiti per quello che potremmo fare assieme. Sono uno dei brand sportivi più importanti e noi vorremmo dire lo stesso di noi, è un bel matrimonio e tante cose eccitanti potranno nascere”.