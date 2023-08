Bayern Monaco su Kane: ultimatum del Tottenham al club bavarese

Harry Kane al Bayern Monaco è una telenovela di questa finestra di mercato che ancora non ha trovato però non ha trovato una risposta definitiva. Il centravanti inglese è il primo della lista dei bavaresi in attacco, ma ancora non c’è nessun accordo con il Tottenham relativamente alle cifre del cartellino dell’inglese.

Secondo molti media inglesi, anche il Tottenham però avrebbe fretta di capire cosa ne sarà del futuro del suo capitano. Il Bayern Monaco non sarebbe intenzionato a mettere sul piatto i famosi ormai 80 milioni di euro che il Tottenham chiede. Proprio gli Spurs avrebbero messo i paletti in queste ore, mettendo una certa fretta al Bayern che, se vorrà il centravanti inglese, dovrà sborsare i milioni che chiede il Tottenham.