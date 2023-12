Milan, Furlani: “Non è giusto mettere in discussione Pioli. Abolizione decreto crescita decisione triste”

“Ho vissuto male questa decisione, triste per il calcio italiano. Ci rende più poveri, meno competitivi e ci indebolisce. Non viene visto come un settore dell’economia, siamo stati leader in Europa, non lo siamo ma ne abbiamo la possibilità. Ci troviamo di fronte leggi che non ci aiutano e ci impediscono di tornare leader. Brutta decisione per noi, ringrazio Abodi, lui sì che capisce il mondo del calcio, ha provato a spingere per avere un tavolo per discutere. La decisione non è andata per il verso giusto”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, a Sky Sport prima della sfida contro il Sassuolo: “Non siamo solo noi, tutta la Serie A. Dall’1 gennaio dovremo prenderla purtroppo in considerazione. In Italia c’è anche il problema dell’impossibilità di investire sulle infrastrutture, e invece cosa succede: si cambia una legge dall’oggi al domani senza potersi adattare”.

E sui temi tecnici: “Purtroppo non è andata come speravamo a Salerno, comunque si volta pagina, oggi c’è una partita importantissima. Siamo tutti uniti e compatti, si mette sempre in discussione il mister e non mi sembra una cosa giusta. Dobbiamo riuscire a dargli una rosa completa”.