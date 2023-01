Milan, frecciatina di Salvini: “Non c’è proprio bisogno di nessuno a gennaio”

Tanta delusione in casa Milan per un inizio dell’anno difficile. Dopo la vittoria sofferta contro la Salernitana è arrivato il pareggio contro la Roma (dal 2-0 al 2-2 nei minuti finali) e il pesante ko in Coppa Italia contro il Torino. Anche Matteo Salvini, grande tifoso rossonero, ha parlato del duro momento della squadra: il vicepremier ha commentato sotto un post dei rossoneri con una battuta salace, riferita alle dichiarazioni di Paolo Maldini nel pre-partita: “No dai non c’è proprio bisogno di comprare nessuno sul mercato a gennaio, siamo forti così… Forza Milan sempre”.