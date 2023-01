Women’s Euro 2022, club italiani ricevono la prima tranche di indennizzi

Nelle ultime ore le squadre italiane di calcio femminile hanno ricevuto dalla Uefa la prima parte dei pagamenti relativi a Women’s Euro 2022, un indennizzo indirizzato a tutti i club che hanno fornito calciatrici alle Nazionali. Le società italiane hanno ottenuto complessivamente 395 mila euro. La formazione che ha avuto il rimborso maggiore è la Juventus, con 188mila euro, seguita da Roma e Milan con 50mila e da Inter e Fiorentina con 27mila.

La Uefa, rispetto al passato, ha deciso di incrementare il montepremi grazie ad una strategia di sviluppo che ha come obiettivo quello di sostenere economicamente il calcio femminile e farlo crescere in ottica futura. Questa prima parte di pagamenti sono stati distribuiti a 221 società di 17 federazioni calcistiche. La cifra erogata viene calcolata in base al numero di giorni in cui la giocatrice è stata impegnata per la fase finale del torneo.

I club inglesi sono quello che hanno ottenuto la cifra più alta, per un totale di 879,5mila euro, mentre quelli tedeschi hanno ricevuto 747,5mila euro, che sono stati redistribuiti tra 10 squadre. Ecco gli importi erogati dalla UEFA alle squadre italiane:

Juventus – 188mila euro

Roma – 50mila euro

Milan – 50 mila euro

Inter – 30mila euro

Fiorentina – 30mila euro

Sassuolo – 27mila euro

Lazio – 10mila euro

Sampdoria – 10mila euro