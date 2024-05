Milan, Florenzi: “In 10 giorni ci siamo giocati tutto”

Il difensore del Milan Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno 3-3 contro il Genoa: “Non vinciamo da tempo e per il Milan questo non va bene. Oggi però abbiamo dato tutto e possiamo uscire a testa alta. Vedere la curva svuotarsi prima della fine è stato strano. I nostri tifosi sono il vento a favore. Hanno il massimo rispetto da parte nostra e fanno le loro scelte per il bene della squadra. Nemmeno per loro è facile sostenere la squadra del loro cuore, li capisco“. L’autore del momentaneo 1-1 ha aggiunto: “Pioli ha dato tanto in questi anni, cambiando una certa mentalità che c’era prima. È merito suo se siamo arrivati a questo punto. Il Milan non vinceva lo scudetto da tanti anni. Chi lo conosce bene sa quanto ha a cuore il club. La squadra è tutta con lui per quello che ha dato. Non sappiamo se rimarrà. Sono mancati i dettagli che ci avrebbero permesso di vincere qualche partita in più. Volevamo portare a casa almeno un trofeo e siamo amareggiati, ma l’impegno non è mai mancato. Abbiamo sempre dato tutto per la maglia e sono sicuro che i tifosi lo apprezzano. Hanno pesato quei 10 giorni in cui ci saremmo potuti giocare tutto. Lo scudetto vinto dall’Inter ha levato sicuramente qualcosa. Forse se lo avesse conquistato qualcun altro parleremmo di altro“.