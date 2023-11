Milan-Fiorentina, Pioli: “Soddisfatto della prova, vittoria che deve darci fiducia”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Fiorentina 1-0, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Sono soddisfatto della prova. Non è stata la più brillante, ma per il momento in cui ci troviamo è stata la prestazione giusta. Abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista mentale e lavorato da squadra. Questo successo ci deve dare ulteriore fiducia e carica per affrontare la Champions League. Vincere contro il Dortmund sarebbe fondamentale“. Pioli ha poi analizzato la gara: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, in cui la Fiorentina non ha quasi mai alzato i terzini oltre la linea di centrocampo. Nella ripresa invece ha alzato il baricentro. Camarda? E’ un ragazzo talentuoso, giovane ma molto maturo. Meritava quest’opportunità e siamo felici per lui“.

Il tecnico dei rossoneri ha poi detto la sua sulla sfida tra Inter e Juventus: “Il risultato migliore per noi sarebbe un pareggio, tuttavia ciò che conta davvero è vincere il più possibile per avvicinarle. Ancora non abbiamo superato del tutto questo momento difficile, anche se sono convinto che, con più continuità, torneremo a giocare il nostro verso calcio“. Infine, un pensiero su Jannik Sinner: “E’ un modello incredibilmente positivo per lo sport italiano. Gli faccio i complimenti per la sua crescita. Se è arrivato a quei livelli è solo per la mentalità che mette in campo tutti i giorni“.