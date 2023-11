Milan-Fiorentina, Italiano: “Ci manca la ferocia per fare gol, meritavamo il pareggio”

“Meritavamo almeno il pareggio per ciò che abbiamo prodotto. Purtroppo ci manca la ferocia necessaria per fare gol e raddrizzare la gara“. Questa l’analisi di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. “Non è la prima volta in cui prendiamo in mano la gara ma negli ultimi metri non riusciamo a segnare. Con questo secondo tempo, è inaccettabile tornare a casa senza segnare. A parti invertite avremmo preso sicuramente almeno un gol. I nostri attaccanti non possono tornare a casa con il sorriso. Beltran l’ho visto in ripresa, ma su quell’occasione che ha avuto nel secondo tempo doveva fare di più – ha aggiunto Italiano – Paghiamo un primo tempo senza grande ritmo, dove abbiamo concesso tanto negli ultimi 10 minuti. Non è scontato mettere sotto il Milan a San Siro in questo modo“. Il tecnico dei viola ha infine provato a guardare il lato positivo: “La squadra è viva, la classifica è buona e siamo ancora in corsa in tutte le competizione. Serve fiducia, solo il lavoro permette di crescere e migliorare“.