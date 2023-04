Lecce-Napoli 1-2, Baroni: “La prestazione c’è stata, la squadra è viva e ci crede”

“Abbiamo fatto una partita di alto livello, sia dal punto di vista della pressione di squadra che della compattezza, contro un avversario con un palleggio incredibile. Abbiamo avuto occasioni e tirato in porta più del Napoli. Il Lecce deve credere nei suoi valori e in quanto abbiamo costruito fino ad’ora. Guardiamo le prossime gare a testa alta, la squadra è viva e ci crede”. Lo ha dichiarato Marco Baroni, allenatore del Lecce, ai microfoni di Dazn, dopo la gara persa per 2-1 contro il Napoli.

“Siamo in difficoltà solo dal punto di vista dei risultati, perché la prestazione c’è. La squadra è giovane, non bisogna perdere la fiducia e avere chiaro il proprio percorso. L’unico errore che possiamo fare è quello di crearci delle preoccupazioni: dobbiamo essere equilibrati e dare il giusto valore alla prestazione, perché sarà quella che poi ci condurrà all’obiettivo”, ha aggiunto Baroni.

“Ho detto ai ragazzi che domani mattina al campo ci ritroviamo e facciamo una settimana importante: la squadra sa preparare le partite e con prestazioni di questo livello poi tornano i risultati”, ha concluso il tecnico del Lecce.