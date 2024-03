Milan-Empoli 1-0, Pioli: “Mio futuro incerto, spero che questa esperienza possa durare a lungo”

“Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, in cui abbiamo creato tanto. Nella ripresa non siamo stati tanto brillanti ma siamo riusciti a gestire bene. È una vittoria importante”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria contro l’Empoli: “Fossimo riusciti a raddoppiare nel secondo tempo avremmo sofferto un po’ meno, ma abbiamo lavorato tanto come squadra e stretto i denti con alcuni giocatori scesi in campo giovedì. Questa è una settimana fondamentale per il nostro finale di stagione e partire con una vittoria è un fattore positivo. Pulisic non ha mai giocato così tanto negli ultimi anni. È un giocatore disponibile e tanto intelligente, lo stiamo gestendo bene. Ci sta dando anche intensità e qualità. Anche Okafor è stato molto bravo negli uno contro uno. Poteva essere un po’ più bravo ad attaccare la porta nel primo tempo quando Pulisic ha messo dentro alcuni palloni invitanti”.

E ancora: “In Europa cambia tutto, ci sono più spazi. Cercheremo di non subire gol a Praga ma dovremo pensare di fare un gol più dello Slavia che proverà a fare la partita della vita. Abbiamo vissuto un periodo difficile a causa degli infortuni, ma il gruppo è stato bravo a mantenere la compattezza. Il mio futuro? Il club mi sta facendo lavorare bene e alleno un gruppo di qualità. Il futuro è incerto per tutti, in particolare per un allenatore di un grande club. Siamo però tutti concentrati sulla fine della stagione. Al Milan sto dando tutto e ho ricevuto tantissimo da tutti. Non posso che essere felice e motivato nello sperare che questa esperienza possa durare il più a lungo possibile”.