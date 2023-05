Milan: dopo la sconfitta con lo Spezia, Pioli e squadra a rapporto sotto la curva

Non c’è pace per il Milan che ormai è entrato in una striscia negativissima di risultati. Ultimo, la sconfitta arrivata in casa dello Spezia, per 2-0. Subito dopo il triplice fischio, mister Pioli e tutta la sua squadra sono andati a rapporto sotto la curva dei tifosi rossoneri, arrivati fino al Picco di La Spezia. Una “riunione” per caricare l’ambiente più che contestarlo, a poche ore dall’Euroderby che dovrà ribaltare la stagione dei rossoneri.