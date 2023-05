Formazioni ufficiali Real Madrid-Getafe, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Getafe, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Liga 2022/2023. Obiettivamente difficile, con un campionato ormai perso da tempo e con il ritorno di Champions League contro il City a pochi giorni, per gli uomini di Ancelotti concentrarsi su questo match. Potrebbe essere una buona occasione per la squadra ospite, che con la vittoria nell’ultimo turno si è rilanciata e ora ha gli stessi punti del Valencia e a meno uno da Valladolid e Cadice in zona salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 13 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-GETAFE

REAL MADRID: in attesa

GETAFE: in attesa