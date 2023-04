Milan, rinnovo Leao: allo Sporting spettano 16,5 milioni. C’è la conferma della Fifa

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan trova un altro scoglio da dover superare. Come noto il contenzioso tra Sporting Lisbona e Lille per l’addio a zero del portoghese ai biancoverdi nel 2018 sta ponendo un grande freno alla trattativa tra il giocatore e i rossoneri. Il club lusitano chiede 45 milioni di euro di risarcimento e, stando a quanto riportato da ‘Record’, è arrivata anche la conferma da parte della DRC (Dispute Resolution Chamber), un organo FIFA, che ha stabilito che allo Sporting spettino i 16,5 milioni di euro già deliberati nel 2020. Il Milan, ovviamente, è coinvolto nel discorso visto il trasferimento di Leao dal Lille a Milano, ma la vicenda potrebbe andare per le lunghe poiché i francese potrebbe fare un nuovo ricorso. I portoghesi, inoltre, difficilmente si accontenterebbero di soli 16,5 milioni rispetto ai 45 richiesti.