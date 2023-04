“Appena parte spezzategli le gambe”. Leao contro Criscitiello: “Il problema è chi lo fa parlare”

Michele Criscitiello finisce nella bufera. Il direttore di Sportitalia ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni sull’attaccante del Milan, Rafael Leao, che quando parte palla al piede risulta difficile da fermare per chiunque. Proprio in merito a questa caratteristica del portoghese, il giornalista ha suggerito ironicamente di provare a contenerlo con le maniere forti dicendo “Appena parte spezzategli le gambe”. Un commento che non è piaciuto ai tifosi rossoneri, né tanto meno al diretto interessato Leao che, ripostando le parole di Criscitiello, ha lasciato un eloquente commento: “Il problema non è chi lo dice, ma chi gli permette di dire questo genere di cose”. Uno scontro social, dunque, che potrebbe avere seguito nelle prossime ore.

O problema não é quem diz mas quem os deixa dizer este tipo de coisa .. 😴 https://t.co/MUsXVfdz8s — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 26, 2023

Qualche minuto non si è fatta attendere la replica di Michele Criscitiello, sempre via social, ha voluto spiegare il suo discorso respingendo al mittente tutte le critiche: “Davvero non capite il senso di questo discorso? Leao si ferma solo “spezzandogli le gambe”! Perché è un fenomeno. Capisco che nell’epoca dei social e dei siti fatti da ragazzini vale tutto ma cercate di cogliere tutti i 49”.