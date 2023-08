Milan, Chukwueze: “Pioli mi ha voluto, lo renderò orgoglioso. Sono qui per vincere”

Samuel Chukwueze ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan. “Mi voleva Pioli qui, e questo mi ha motivato ad accettare. Adesso bisognerà lavorare per integrarci, noi nuovi, con i compagni di squadra, ma con il tempo penso che vinceremo lo scudetto”. Poi ha proseguito: “Non vedo l’ora che inizi il campionato. Siamo pronti e abbiamo una squadra in grado di battere chiunque. Sono qui per vincere dei trofei, perché il mio lavoro è giocare a calcio, e voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan. Qui ho una grande opportunità, penso che vi renderò tutti orgogliosi di me. Ho i miei obiettivi“.

L’attaccante nigeriano ha poi proseguito: “I tifosi rossoneri sono fantastici, mi scrivevano su Instagram prima che arrivassi. Quando c’è questa passione dei tifosi un giocatore è disposto a fare qualsiasi cosa e ricambiare l’affetto”. Infine su Victor Osimhen: “È il mio migliore amico, giochiamo insieme da quando avevamo 17 anni. Gli ho sempre chiesto della Serie A e del calcio in Italia e lui mi ha detto che avrei fatto molto bene nel campionato italiano e che il Milan è una grande società”.