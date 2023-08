Raduno Aia: giornata dedicata ad esercitazioni al Var e analisi falli di mano

Continua il raduno di arbitri e assistenti di Serie A e B. Nella giornata di ieri, il responsabile della Can, Gianluca Rocchi, ha tenuto una lezione specifica in cui sono stati mostrati numerosi filmati, che sono poi stato oggetto di un’approfondita analisi tecnica e disciplinare. Il pomeriggio è stato invece dedicato ad un’esercitazione con la quale è stata simulata una chiamata al monitor da parte del Var. “Per riproporre le condizioni che si presentano durante una partita, con impegno fisico, concentrazione e capacità decisionale, ogni arbitro ha prima effettuato un percorso atletico sul terreno di gioco e poi si è recato alla postazione video oltre la linea laterale. Dalla sala Var, allestita nei pressi del campo, venivano intanto inviate le immagini di dinamiche di gioco, sulle quali gli arbitri dovevano esprimere la propria valutazione. A coordinare l’esercitazione, insieme a Gianluca Rocchi, erano presenti i componenti Andrea Gervasoni, Antonio Damato e Dino Tommasi. Contemporaneamente gli assistenti arbitrali, sotto la supervisione di Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini e la guida dei preparatori atletici, hanno effettuato un allenamento collettivo. I due gruppi, durante la mattina, si erano già sottoposti ai test atletici specifici per i rispettivi ruoli”, ha dichiarato l’Aia.