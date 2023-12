Milan: Chukwueze disponibile in Coppa Italia, Bennacer da domani in Algeria

Sono state diramate le convocazioni ufficiali per la Coppa d’Africa 2024, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio. Il Milan perderà probabilmente per tutto il periodo del torneo Bennacer e Chukwueze, che potrebbero andare avanti con le loro nazionali, ma non avrà il mediano, che sarà il Algeria già da domani, neanche per la sfida di Coppa Italia con il Cagliari di martedì. Per quarto riguarda l’esterno, sarà disponibile per martedì e poi si aggregherà alla nazionale nigeriana.