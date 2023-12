Genoa-Inter, responsabile arbitri: “Gol di Arnautovic da annullare, fallo di Bisseck su Strootman”

Ieri sera, su Dazn, è andato in onda il solito appuntamento settimanale Open Var, in cui vengono ascoltati i pareri di arbitri o ex arbitri riguardo gli episodi più discussi della settimana. E’ intervenuto il responsabile del settore tecnico Matteo Trefoloni, che ha analizzato il gol non annullato ad Arnautovic in Genoa-Inter: “Per noi il gol di Arnautovic era da annullare. Nell’azione c’è una spinta di Bisseck fallosa su Strootman. Nei contatti sulla parte alta del corpo conta l’intensità del gesto. Doveri ha valutato in modo sbagliato l’entità del contatto”.