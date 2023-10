Milan, Cardinale ricorda Berlusconi: “Era una leggenda, voglio seguire le sue orme”

Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, dopo aver ricevuto il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza da Jimmy Pitaro, ha rilasciato delle dichiarazioni a SportMediaset elogiando la figura di Silvio Berlusconi: “Lui era una leggenda e un fuoriclasse. Sono qui per provare a seguire le sue orme, voglio far diventare il Milan sempre più grande. Abbiamo un brand che fa parte della storia del calcio europeo e questo per noi è un privilegio. Sono pienamente consapevole delle grandissime orme italiane che stai percorrendo, ma anche della responsabilità nei confronti dei tifosi”.