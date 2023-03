Milan, Cardinale in arrivo in città per discutere del nuovo stadio

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è pronto a tornare a Milano nei prossimi giorni per discutere nuovamente della costruzione del nuovo stadio. Entro il mese di aprile la società rossonera deve decidere in quale zona posizionare la struttura, rinnovando le proprie valutazioni sull’area di La Maura, che si trova vicino a San Siro e risulta l’alternativa più interessante. Gli ostacoli sono numerosi anche in questo caso, su tutte la questione ambientalista.

Sul piatto c’è anche la seconda scelta, ovvero l’area ex Falck di Sesto San Giovanni, che però è al centro di una battaglia multimilionaria tra Hines, attuale proprietaria, e Intesa, la banca che guida il gruppo dei finanziatori. Prima di raggiungere un accordo bisogna risolvere la questione della proprietà dell’area. Nelle retrovie rimangono anche le possibilità di San Donato ed Assago-Rozzano, con l’area di proprietà della famiglia Cabassi considerata anche dall’Inter. La vicenda stadio, dunque, resta più intricata che mai ma il tempo stringe.