Napoli, febbre per Italia-Inghilterra al Maradona: già venduti 37.500 biglietti

La Nazionale ritorna a Napoli, nell’anno in cui il Tricolore può anche ritornare nel capoluogo campano. Dopo ben 10 anni di astinenza, gli azzurri torneranno a giocare un match importante nella fantastica atmosfera del Maradona che sarà allestito a festa per l’evento. La città nel complessivo si sta adoperando a farsi trovare ancora più bella di quella che è dio solito per l’arrivo della Nazionale di Roberto Mancini. Per il match contro l’Inghilterra, inoltre, anche il Maradona sta iniziando a riempirsi. Molti sostenitori degli azzurri, infatti, arriveranno allo stadio da tutte le parti del Sud Italia per una partita poi anche importante e già fondamentale per la qualificazione della nostra Italia al prossimo Europeo.

Secondo quanto riportato, infatti, dalla nostra Federazione, sarebbero già 37.500 i biglietti che sarebbero stati venduti per Italia-Inghilterra, in programma giovedì 23 marzo alle ore 20.45. Il dato sarebbe ovviamente in continuo aggiornamento e la stima prevede che il Maradona per il match di giovedì potrebbe arrivarsi al quasi tutto esaurito. A disposizione restano poco meno di 10mila tagliandi: per l’occasione, infatti, la capienza del Maradona sarà di circa 47mila posti.