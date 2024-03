Milan, Capello alla Gazzetta dello Sport su Ibrahimovic: “Grandi responsabilità, Pioli non perderà importanza”

Fabio Capello ha parlato, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, del ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan: “Pioli non perderà importanza perché Ibrahimovic sa come comportarsi. Avrà grandi responsabilità. Sarà un riferimento sia per i giocatori che per lo staff tecnico. Dovrà proporre delle soluzioni per aiutare il club a migliorare. Non sarà semplice. Ha un ruolo importante e pesante, ma è sicuramente orgoglioso dell’incarico che ricopre. So che si metterà a testa bassa per imparare come muoversi al meglio. Dovrà calarsi alla svelta nella realtà Milan. I giocatori non verranno messi in secondo piano, anzi, trarranno diversi vantaggi dall’arrivo di Ibrahimovic. Sono sicuro che Zlatan non seguirà il suo istinto e cercherà di condividere le sue conoscenze con i ragazzi. Sa che in campo non ci va lui ma i giocatori. Non so se ci sarà un nuovo allenatore, ci vorrà tempo per fare le valutazioni del caso”.