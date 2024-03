Verona-Sassuolo, Baroni: “Saranno tutte gare decisive. Servono umiltà e rispetto”

“Saranno tutte gare decisive da qui alla fine e bisogna affrontarle con umiltà e rispetto, ma senza timore. La squadra si è allenata bene”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il nuovo Sassuolo di Davide Ballardini. “Sarà una partita molto difficile e complicata, ma dovremo rendere loro la vita difficile. La squadra in settimana ha dato tutto”. Sulla condizione della rosa gialloblù: “I ragazzi si sono allenati bene, Swiderski è un po’ in ritardo ma sono convinto che tutti daranno il proprio contributo in campo. Queste sono partite in cui si spende molto di in termini di energie mentali e fisiche. Saranno fondamentali anche i giocatori che entreranno a gara in corso. L’approccio decisivo? Non si può sbagliare niente, servirà una partita di grande livello”.

