Milan, il bollettino medico: lesione per Kalulu, frattura per Pellegrino. Sospiro di sollievo per Pulisic

Pessime notizie dall’infermeria per il Milan, che il giorno dopo il pareggio contro il Napoli deve fare i conti con due infortuni pesanti. Pierre Kalulu ha infatti riportato una lesione del tendine retto femorale sinistro, mentre Marco Pellegrino addirittura una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Chi può sorridere è Christian Pulisic: per lui sono state infatti escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra e dovrebbe essere regolarmente a disposizione già per il prossimo impegno.