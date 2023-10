Inter-Roma, Trevisani: “Figura indecorosa dei giallorossi”. Zazzaroni: “Gli mancava tutta la qualità”

Inter-Roma, così come tutte le altre partite di giornate, sono state oggetto del dialogo degli studi di Mediaset nella trasmissione di Pressing. Il match di San Siro, insieme a quello del Maradona, era sicuramente una partita da vedere con la lente di ingrandimento e che ha lasciato pareri contrastanti fra gli ospiti del tavolo.

Il dibattito è iniziato con Zazzaroni: “Alla Roma mancavano 5 titolari, tutta la qualità della squadra. Ha giocato per pareggiare ma era una strategia obbligata. Invece la vostra teoria è che la Roma fa c….e e l’Inter è una grande squadra. Va bene, va bene“. Poi è arrivata la risposta di Trevisani: “Mancavano 5 giocatori? Lo sai chi ha vinto a San Siro 2 settimane fa? Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Boloca, Matheus Henrique, Pinamonti e Laurienté. Si può tirare in porta contro l’Inter eh, si può superare la metà campo, la Roma ha fatto zero calci d’angolo, ha preso 19 tiri a 3. Non è andata a fare 0-0, è andata a fare una figura indecorosa. E’ diverso“. Zazzaroni ha replicato: “Ha i giocatori Inzaghi. E’ entrato Darmian, Darmian“. Anche Mauro dà ragione a Biasin: “Scusa ma Dimarco era a Verona, ora è il migliore di tutti. Sembra Cabrini dei tempi migliori. Di là c’è Dumfries, vuol dire che l’allenatore esalta le qualità dei giocatori. E’ il gruppo“.