Milan, Bennacer verso il recupero: si è allenato in gruppo e dovrebbe esserci contro la Fiorentina

Recupero a un passo per Ismael Bennacer, che dopo quasi un mese di stop è tornato ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista algerino del Milan, reduce da un affaticamento muscolare, non è ancora al meglio ma dovrebbe essere a disposizione di Pioli per la sfida contro la Fiorentina. Ottime notizie dunque per il tecnico dei rossoneri, che oltre ai recuperati Maignan e Ibrahimovic, può riabbracciare anche Bennacer e Calabria, anche lui ristabilito. Infermeria ormai vuota dunque per il Milan, che in vista del match del Franchi potrà contare sulla rosa al completo, ad eccezione degli squalificati Krunic e Leao.