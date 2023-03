Atalanta, Pagliuca: “Caso Juventus? Tutti devono giocare seguendo le stesse regole”

Durante il Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times, il co-chairman di Bain Capital e azionista di maggioranza dell’Atalanta, Stephen Pagliuca, ha parlato del caso Juventus a ‘Calcio e Finanza’: “Il tema principale è quello del Fai Play. Mi complimento con le leghe che fanno in modo che tutti, incluso giochino secondo le stesse regole. Ci deve essere equilibrio competitivo. L’Nba è molto più avanti di noi su questo aspetto”.