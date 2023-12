Milan, Bennacer scioglie le riserve: “Per la Coppa d’Africa dovrei farcela”

“Coppa d’Africa? Dovrei farcela. Impossibile? Ma no, per niente. Dovrebbe essere tutto a posto entro gennaio”. Lo ha detto il centrocampista del Milan, Ismail Bennacer, in una diretta sul suo canale Youtube in cui ha parlato della Coppa d’Africa, per la quale dovrebbe essere convocato dall’Algeria se il suo rientro dal grave infortunio non troverà intoppi e il club rossonero gli concederà sempre più minuti.