Atalanta-Salernitana 4-1, Gasperini: “Secondo tempo di un altro livello, Muriel è uno spettacolo”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 contro la Salernitana nel match valido per la 16^ giornata di Serie A 2023/2024: “Il secondo tempo è stato di un altro livello, mentre nel primo andavamo piano. Eravamo partiti bene nei primi 10-15 minuti con occasioni importanti, poi abbiamo preso gol su calcio piazzato in cui ci siamo addormentati e abbiamo commesso tanti errori. Avevo lasciato una squadra col Milan in grande condizione e ho ritrovato giocatori in difficoltà. A volta sta a significare che lasciandoli riposare te li ritrovi più stanchi, ci sono questi dubbi. Salernitana? Se questa è l’ultima in classifica, allora il campionato è davvero difficile“.

“Visto che in Europa giocheremo a marzo, abbiamo bisogno di dedicare la concentrazione massima sul campionato. Anche a livello di rosa stiamo recuperando i ragazzi: è tornato Kolasinac, in settimana potrebbe tornare Scamacca, anche Toloi sta meglio. Altri come Miranchuk stanno bene, Muriel è tornato e anche quelli che sono entrati hanno fatto bene. Ho fiducia che possiamo approcciarci a questa parte del campionato con voglia di essere protagonisti – ha proseguito Gasperini – Bologna? Sono stati bravissimi, è tutto meritato. Non hanno perso quasi mai, potevano trasformare tanti pareggio in vittore. Non è casuale, 16 partite sono tante. La posizione che hanno è meritata. Andiamo con grande attenzione, mi auguro che sia una bella partita; per noi sarà un bel metro di misura giocare in uno stadio di entusiasmo“.

Gasperini ha poi parlato ancora del Bologna, prossima avversaria degli orobici: “E’ una squadra che gioca un ottimo calcio, ha tecnica, qualità e grande entusiasmo. E’ una sorpresa relativa, già l’anno scorso aveva mandato segnali importanti. Quest’anno c’è stata l’esplosione di giocatori come Zirkzee, hanno preso giocatori importanti come Freuler, ragazzo straordinario, giocatore che dà sempre l’equilibrio giusto e sbaglia pochissimo. Sappiamo che sarà una bella prova, anche se abbiamo caratteristiche diverse. Il Bologna gioca un calcio come Thiago Motta: è una squadra lucida e sicura nel palleggio e possesso palla, paziente e fa giocate importanti“.

Infine, un pensiero su Luis Muriel: “Nutro una stima incredibile per lui, sia come giocatore che come ragazzo perché è trasparente, solare e sempre a disposizione. Sta passando un bel momento, ha di nuovo la fiducia, quindi anche se sbaglia qualcosa so che lui è capace di fare giocate che in pochi hanno. Cerco di sfruttarlo il più possibile, quando gioca così è uno spettacolo: vale il prezzo del biglietto“.