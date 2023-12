Milan, Bennacer: “Coppa d’Africa? Vedremo se sarò pronto”

“Ho lavorato duramente per essere qui oggi. Mi avevano parlato di 6-8 mesi, ora siamo al settimo mese. Non sono tornato prima, ho rispettato i tempi. Coppa d’Africa? Voglio ritrovare il ritmo e poi vedremo se sarò pronto. Se non sarò pronto, vedrà il mister della nazionale. Magari è meglio prendere qualcuno al 200%, io esco da un infortunio importante. Ci sono alcune partite, vedremo come gestiremo le gare”. Lo ha detto il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer dopo il ritorno in campo in occasione di Milan-Frosinone a sette mesi di distanza dal grave infortunio al ginocchio. L’ex Empoli era stato operato a Lione lo scorso maggio con intervento in artroscopia al ginocchio destro.