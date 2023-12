Highlights Pistoia-Napoli 81-76, Serie A basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 33

Pistoia, dopo aver condotto in lungo ed in largo la partita contro il Napoli, si porta a casa il bottino pieno della sfida chiudendo il match per 81-76. Nonostante una partita in controllo, Pesaro ha dovuto assistere ad una rimonta prepotente da parte di Napoli con Sokolowski in spolvero nell’ultimo quarto. Negli ultimi minuti però di partita i pistoiesi sono riusciti ad avere la meglio con una grande fase finale da parte di Moore.