Milan, Bartesaghi firma il primo contratto da professionista: in rossonero fino al 2026

Il Milan annuncia “che Davide Bartesaghi, difensore della Primavera classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza nel 2026. Davide, che aveva partecipato alla tournée pre-season con la Prima Squadra, ha esordito in Serie A durante la partita Milan-Hellas Verona disputata a San Siro il 23 settembre”, si legge nella nota dei rossoneri. Il classe 2005 è già nel giro della nazionale U19: il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma può adattarsi anche come centrale in una linea a quattro.