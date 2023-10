Calcio, debutta in prima squadra a 13 anni e 7 mesi: record per un giovane negli Usa

Continua a battere record Da’vian Kimbrough, talento dei Sacramento Republic che è diventato il più giovane atleta a giocare a calcio professionistico negli Stati Uniti. Dopo aver firmato un contratto con il club in estate, Kimbrough ha debuttato in prima squadra all’età di 13 anni, 7 mesi e 13 giorni.

Presente nell’accademia di Sacramento da quando aveva 11 anni, fin da subito ha bruciato le tappe, segnando valanghe di gol pur giocando sotto età. Ha infatti trascinato prima l’under 13, con un bilancio record di 30 vittorie e una sconfitta, e poi l’under 14 alla vittoria della MLS Next, con ben 61 gol nell’arco di due anni. Il club se l’è dunque tenuto stretto e gli ha dato una chance in prima squadra nonostante la giovanissima età.

History = Made ✅

Da'vian Kimbrough has become the youngest person to play professional football in the United States aged 13 years, seven months and 13 days.#BBCFootballpic.twitter.com/jXOhr69Alw

— BBC Sport (@BBCSport) October 2, 2023