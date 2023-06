Champions League: Inter in partenza per Istanbul, ci sono Mkhitaryan e Correa

Dopo il Manchester City, anche l’Inter è partita alla volta di Istanbul dove sabato 10 giugno è in programma la finale di Champions League. La squadra nerazzurra è partita dall’aeroporto di Malpensa, con l’arrivo in Turchia previsto per le 20 ora locale. I tifosi hanno salutato la squadra prima della partenza. Il tecnico Simone Inzaghi porterà con se tutta la rosa, compresi i recuperati Mkhitaryan e Correa. Il centrocampista armeno e l’attaccante argentino, reduci da un infortunio, saranno valutati nel corso della rifinitura prima di decidere se portarli in distinta oppure no.