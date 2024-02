Milan-Atalanta, volano stracci tra Ordine e Cesari: “Senza Var, Orsato non avrebbe dato rigore neanche sotto tortura”

Atmosfera incandescente durante ‘Pressing‘, trasmissione Mediaset, tra Franco Ordine e Graziano Cesari, protagonisti di una discussione estremamente accesa. “Se non viene richiamato dal Var, Orsato non dà quel rigore neanche sotto tortura” ha detto il giornalista, facendo riferimento al provvedimento dell’arbitro in Milan-Atalanta per il contatto in area tra Giroud e Holm.

Un’affermazione che non è affatto andata giù all’ex arbitro, il quale ha sbottato: “Avete la memoria fresca, ve la rinfresco. Guardate il rigore dato alla Lazio nel derby contro la Roma, che Orsato assegna dopo una on field review per un calcetto non visto in campo“. E poi, alzando ancora i toni: “Voi fate della dietrologia e basta, fate della cattiva informazione“. Piccato, Ordine ha iniziato a gridare ancora più forte, tuonando rivolto a Cesari: “Devi chiedermi scusa, ho detto un’altra cosa“.