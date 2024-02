Empoli, il presidente Corsi non ha dubbi: “La Serie A deve essere a 20 squadre”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è stato ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 e uno dei temi che ha affrontato è stato il possibile passaggio della Serie A a 18 squadre: “Personalmente sono per un campionato a 20 squadre, altrimenti si ridurrebbero le possibilità che squadre come Frosinone, Salernitana o anche Empoli possano prendervi parte. Si tratta di un’idea in controtendenza rispetto allo scenario europeo: solo la Germania (in realtà anche la Francia, ndr) ha un campionato con meno di 20 squadre. Il vero dibattito dovrebbe essere sul professionismo dato che nessuno in Europa ha 90 squadre“.

Il numero uno del club toscano ha poi proseguito: “Riguardo la proposta di giovani calciatori, sono soprattutto le squadre di provincia a farli giocare e crescere, portandoli così all’attenzione del ct della Nazionale. In Italia si è perso questo gusto nei loro confronti“. Infine, sulla proposta di alleggerire il calendario, Corsi ha detto: “Se ci si fa male è perché d’estate si fanno amichevoli in giro per il mondo, per ragioni economiche, invece di lavorare al meglio per preparare la stagione“.